Tak oto "Gwiezdne wojny", zamiast szukać świeżych pomysłów, rozwijać bohaterów i opowiadać ciekawe, oryginalne historie, stały się festiwalem miziania fanów po brzuszkach. Co więcej, festiwalem opartym na błędnych wnioskach - o czym wspomniałem wcześniej. Nie zrozumcie mnie źle - nie uważam, że twórcy w ogóle nie powinni liczyć się z fandomem (choć bardzo szanuję kreatywne rozwiązania "na przekór"). Raczej o to, że ktoś tam na górze stwierdził, że teraz najlepszym sposobem na sukces jest bezpieczny i nudny scenariusz naszpikowany bezsensownymi występami znanych postaci. Właśnie dlatego "Księga Boby Fetta" z potencjalnie interesującej produkcji o bohaterze, który przeszedł pewną drogę i zmienił się w wyniku swoich doświadczeń, przerodziła się w takie kuriozum.



Nie, "this isn't the way". Lucasfilm korzysta z najgorszych praktyk, ograniczając to wielkie uniwersum o olbrzymim potencjale. W tym świecie można opowiedzieć jeszcze wiele historii w różnych okresach, konwencjach, gatunkach; powołać do życia wspaniałych bohaterów i wprowadzić do tej żerującej na starych postaciach marki powiew świeżości. Jeszcze trochę, i z Luke'a i spółki nie będzie co zbierać - zwłaszcza, że Kennedy woli zrezygnować z tak ważnego elementu kinematografii, jaką jest aktorstwo, i zastąpić je bezduszną komputerową niby-twarzą o pustych oczach.