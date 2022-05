Disney+ musi wziąć pod uwagę kilka kwestii i jedną najważniejszą - to Netflix ustanowił standard rynku VOD. Nawet jeśli inne serwisy oceniamy lepiej, one uczyły się od Netfliksa pewnego modelu konsumpcji treści. Netflix jest love brandem, stał się synonimem VOD, tak jak Adidas stał się synonimem sneakersów. Jest ciągle w topie, bo nas do siebie przyzwyczaił i dał Polakom coś czego nie mieli, czego tu nie było. I teraz każdy inny serwis, żeby móc się z nim bić, musi zrobić to samo - być Netfliksem, ale lepszym. A więc korzystać z jego rozwiązań, ale dać widzom coś, czego im tam brakuje. Dlatego roczne promocje przyciągają uwagę i konkretne tytuły na licencji mają znaczenie, a wraz z wejściem Disney+ do Polski i części Europy już widzimy zmiany - Netflix traci swoje marvelowskie produkcje, bo Disney+ nauczył się na błędach, a HBO Max straci pewnie część disneyowskich premier.



Nie bez znaczenia jest też jakość techniczna usługi. Netflix jest najbardziej transparentny. Wiemy, za co płacimy i co dostajemy, wiemy, z ilu ekranów możemy korzystać, nikt z nami nie bawi się w jakieś przypisywane urządzenia. Usługa jest bezawaryjna, przez wiele lat dosłownie parę razy zdarzyło się, żeby coś nie działało. Magia tu dzieje się sama - przewijanie serialu nie stanowi problemu, włącznie serwisu nie stanowi problemu, zatrzymywanie produkcji też nie, nic się nie zacina, kolejne odcinki włączają się same. Jest tak, jak być powinno - bezproblemowo, bo kiedy włączam Netfliksa chce oglądać serial lub film, a nie majstrować w ustawieniach aplikacji czy telewizora.



Netflix odniósł sukces na światowym rynku, odnosi też sukcesy w Polsce. Czeka nas kilkadziesiąt rodzimych produkcji, a dla Polaków to ważny aspekt, by wielkie marki inwestowały w nasz rynek, bo lubimy i chcemy oglądać polskie tytuły. Jeśli miałabym więc zamknąć w kilku punktach, co jest gwarantem sukcesu, to odpowiednia cena, atrakcyjne promocje, głośne tytuły i szeroka baza tytułów dla każdego, łatwa obsługa usługi i polskie akcenty w serwisie. I zrobienie czegoś lepiej niż Netflix. Na razie niewielu na jakichś obszarach się udaje. Disney+ może więc brać przykład z Netfliksa i HBO Max. A potem? A potem musi ich wyprzedzić.



Start usługi Disney+ w Polsce już 14 czerwca.