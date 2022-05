Filmy Netfliksa najpierw w kinie, a 45 dni później w serwisie? To świetny pomysł

Pierwszymi filmami Netfliksa, do których kina miałyby wyłączność przez półtora miesiąca, miałyby być: kontynuacja hitu "Na noże" Riana Johnsona oraz "Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths", czyli nowy film zdobywcy Oscara, Alejandro Gonzáleza Iñárritu. Względny sukces box office jednego z tytułów miałby sprawić, że kolejne filmy serwisu będą dystrybuowane w tej formie.



Zwłaszcza "Na noże 2" to doskonały wybór - przypomnijmy, że część pierwsza odniosła olbrzymi sukces artystyczny (zachwyt widzów i krytyków) i finansowy, zarabiając 311 mln dolarów na świecie przy 40 mln budżetu. Za prawa do kontynuacji Netflix zapłacił podobno ponad 400 mln dolarów. Teraz obraz ma szansę zarobić swoje w kinach (zakładamy, że dystrybucja obejmowałaby tym razem również multipleksy, nie tylko mniejsze kina, jak w przypadku "Historii małżeńskiej" i reszty), jednocześnie reklamując późniejszą premierę w VOD. "The Batman" i kilka innych tytułów dało świadectwo opłacalności tego modelu.