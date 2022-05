Dlaczego raperzy nie grają w filmach? Nie, "Krime Story. Love Story" to bardzo zły przykład

Krime Story. Love Story to z jednej strony adaptacja opartej na faktach powieści rapera, z drugiej zaś - kolejny polski film, w którym raperzy odgrywają epizodyczne role. W przeciwieństwie do choćby USA, polscy hiphopowcy pojawiają się w filmach rzadko, a jeśli już, to przeważnie tylko na chwilę. Często też są to produkcje przeciętne, by nie rzec - słabe, a jednak stosunkowo łatwo jest wskazać chlubne wyjątki.