A co dalej? Nie wiemy, ale do powyższych zapowiedzi dołączyła dzisiaj kolejna, wedle której Jon Watts nakręci nie film, a serial "Star Wars" osadzony fabularnie już po "Powrocie Jedi", ale to w zasadzie wszystko, co o nim wiemy (poza tym, że jeśli pojawi się w nim młody Luke Skywalker, to pewnie jako CGI, bez udziału Sebastiana Stana). Biorąc zaś pod uwagę fakt, iż robi go ekipa Kathleen Kennedy, mam złe przeczucia...