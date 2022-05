Disney+ zamierza wprowadzić tańsze abonamenty. Super! Ale z reklamami. Złote czasy VOD ewidentnie mamy więc już za sobą. Jeszcze kilka lat serwisy streamingowe były powiewem świeżości. Niskie ceny, dostęp do bogatych bibliotek treści, możliwość bindżowania seriali i brak przerw, podczas których można pójść po piwo do lodówki na stację benzynową w sąsiednim województwie. Z czasem jednak liczba tego typu usług zaczęła się zwiększać, a co za tym idzie walka o subskrybenta, stała się bardziej zacięta. Żyliśmy złudzeniem, że chodzi w tym wszystkim o użytkowników - o nas i naszą wygodę. Nie do końca okazało się to prawdą.



Im więcej użytkowników, tym więcej kasy. To prosty rachunek. Kiedy jednak liczba serwisów jest duża, a przeciętny człowiek nie może sobie pozwolić na dostęp do nich wszystkich, wyszło na jaw, że liczą się tylko hajsy. Skoro treści to już za mało, aby wyciągnąć pieniądze od potencjalnego subskrybenta, trzeba szukać dochodów gdzie indziej. Wracamy do czasów świetności kablówek i talerzy satelitarnych. Tani dostęp do filmów i seriali? Ok, ale musisz obejrzeć reklamy.