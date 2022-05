W czym już wkrótce zobaczymy Joannę Kulig? "She Came to Me" to nadchodząca komedia Rebekki Miller (powieściopisarki, reżyserki, a prywatnie żony legendarnego Daniela Day-Lewisa). Jakiś czas temu projekt utknął w procesie produkcyjnym, a wówczas wycofała się z niego cała pierwszoplanowa część obsady (w tym Steve Carrell i Nicole Kidman). W końcu jednak prace nad nim ruszyły pełną parą - a blisko rok temu w sieci pojawiły się informacje, że rolę w filmie dostała Kulig.



Aktorka, której międzynarodowy rozgłos w świecie kina przyniosła przede wszystkim nominowana do Oscara "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego (czego pokłosiem była m.in. rola w serialu Netfliksa "The Eddy"), wystąpiła w jednej z głównych ról u boku wielu znanych hollywoodzkich aktorek i aktorów - takich jak Anne Hathaway, Marisa Tomei, Matthew Broderick, Peter Dinklage czy Tahar Rahim.



Akcja produkcji rozgrywa się na przestrzeni kilku lat. Fabuła skupia się na parze nastolatków (którzy chcą dowieść rodzicom, że łączy ich coś więcej niż młodzieńcze zauroczenie), kompozytorze (cierpiącym na twórczą niemoc) i kobiecie sukcesu (której brakuje miłości). Obraz zostanie zaprezentowany na targach przy Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.