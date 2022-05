HBO Max podzieliło się z nami listą premier na pierwszą część maja. Teraz przyszedł czas, by dowiedzieć się, co jeszcze obejrzymy na platformie w tym miesiącu. W HBO Max pojawią się nowe odcinki "Schodów", serialu świetnie napisanego i nakręconego, który po prostu trzeba obejrzeć, a także wjadą wszystkie sezony "Trawki". Wśród premier znajdzie się też stara wersja "Diuny" z 1984 roku w reżyserii Davida Lyncha oraz najnowsza część filmu z uniwersum Harry'ego Pottera - "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a". Co jeszcze oglądać na HBO Max w maju 2022 roku?