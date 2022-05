"Doktor Strange 2" to horror? Tak, dokładnie taki, jakiego potrzebowaliśmy

Dotychczas jedynie Taika Waititi w "Thorze: Ragnarok" i James Gunn w dwóch częściach "Strażników Galaktyki" mogli pochwalić się ewidentną wolnością artystyczną. Wraz z "Doktorem Strange'em w multiwersum obłędu" do tej skromnej listy dołącza Sam Raimi. Od początku do samego końca widać w filmie jego rękę. Nasączył on tę opowieść swoim własnym, unikalnym stylem. Widać to już na samym początku, kiedy to tytułowy superbohater budzi się z koszmaru.