Nowy serial Netfliksa to jedna z ostatnich szans dla Cyberpunka. Zobacz, jak będzie wyglądał

Być może ma zatem posłużyć promocji nadchodzącego DLC? Polski deweloper potwierdził już, że trwają prace nad dużym, płatnym dodatkiem - rozszerzenie miałoby wprowadzić nowy obszar miasta do zwiedzania, linię fabularną, gangi oraz nowe systemy i funkcje (mówi się m.in. o personalizacji pojazdów czy wyczekiwanym trzecioosobowym trybie kamery). Wielu graczy wiąże z tym rozszerzeniem spore nadzieje - aktualizacja 1.5 wersji next-gen to dowód na to, że gra od samego początku mogła być czymś znacznie lepszym (choć niepozbawionym wad), gdyby tylko włodarze podjęli serię innych decyzji. Potężne, nowe DLC na poziomie dodatków do "Wiedźmina 3" mogłoby okazać się kolejnym krokiem do poprawienia nadszarpniętego wizerunku dewelopera i franczyzy. Inna sprawa, że jego premiera odbędzie się dopiero w 2023 roku - co nie oznacza, że debiut serialu i DLC będzie dzieliło sporo czasu. Co więcej, trwają prace nad kolejnymi darmowymi DLC i aktualizacjami.