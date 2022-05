Tyle wystarczyło, aby ludzie zaczęli podpisywać petycję, żeby Blake Lively zastąpiła Amber Heard w "Aquamanie 2". Co prawda na razie głosów poparcia nie ma zbyt wiele. W momencie pisania tego tekstu jest ich 272, ale liczba ta wzrasta z każdą chwilą. Ciekawe czy z czasem będzie miała taką siłę przebicia, aby wpłynąć na decyzję włodarzy Warner Bros. Biorąc pod uwagę powszechną niechęć do eksmałżonki Johnny'ego Deppa i popularność żony Ryana Reynoldsa, wcale by mnie to nie zdziwiło.