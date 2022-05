Disney+ ma bogatą bibliotekę Marvela, a HBO Max coraz odważniej sięga po postaci z komiksów DC. Prawdziwym królem superbohaterskich seriali jest jednak paradoksalnie Amazon Prime Video. Do osiągnięcia tego statusu wystarczyły zaledwie trzy marki: "Kleszcz, "The Boys" (ostatnio do widzów trafił animowany spin-off "The Boys: Diabolical") i "Invincible". Wszystkie trzy seriale powstały na bazie komiksów będących w mniejszym lub większym stopniu parodią motywów znanych z tytułów DC i Marvela.



W ostatnich latach okazało się, że takie nastawienie do superbohaterów świetnie sprawdza się również na małym ekranie (o ile Netflix nie próbuje przypadkiem zrobić adaptacji "Dziedzictwa Jowisza"). Zresztą nawet umiejscowienie "The Boys" pośród najlepszych seriali ostatnich lat (bez względu na ich gatunek) nie budzi dzisiaj wielkich kontrowersji. Świadczą o tym choćby fenomenalne średnie ocen "Chłopaków" na takich portalach jak Filmweb, IMDb czy Rotten Tomatoes.