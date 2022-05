Cały świat bawi się w serduszka i śmiech przez łzy. A w Polsce ulubionym emoji jest... flaga Ukrainy

Właściwie każdy kontynent ma swoje własne "specyficzne" emoji, ale bardzo rzadko wykraczają one poza którą z opisanych wcześniej grup. W Arabii Saudyjskiej wysłanie czerwonego serca może zostać potraktowane jako złamanie jednego z tamtejszych praw, więc większość osób zastępuje je białym, "platonicznym" sercem. W trzech państwach największym powodzeniem cieszy się ikonka nawiązująca do gestu modlitwy, a w obu Amerykach emotka rolling on the floor laughing przebija tą znaną jako face with tears of joy lub po prostu joy.