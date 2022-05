W czerwcu będzie gorąco. I to nie tylko dlatego, że zbliża się lato. Netflix rozgrzeje was równie skutecznie, co prażące za oknem słońce. Wśród zapowiedzianych do tej pory premier serwisu na przyszły miesiąc znalazło się kilka potencjalnych hitów. Wśród nich jest "Rzut życia", który dla Adama Sandlera może być kolejnymi "Nieoszlifowanymi diamentami", koreańska wersja serialu "Dom z papieru" oraz nowe sezony hitowym seriali "Peaky Blinders" i "The Umbrella Academy".