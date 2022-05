Jak widać - jest na co czekać. Niestety, póki co nie znamy daty premier wszystkich tych filmów. Nowy "Venom" trafi tam najpewniej w czerwcu, a "Spider-Man: Bez drogi do domu" i kilka pozostałych tytułów - w lipcu. Polski oddział HBO Max będzie na bieżąco informował o nadchodzących nowościach - będziemy dawać znać.



Nie wiemy, jak długo trzeba będzie czekać na nowości Sony po ich kinowej premierze - okno dystrybucji będzie w tym wypadku dłuższe, niż w przypadku filmów Warnera. Na nowości trzeba będzie więc poczekać zdecydowanie dłużej niż półtora miesiąca. Tak czy owak - HBO Max zyskało potężnego sojusznika, co może przełożyć się na znaczący wzrost zainteresowania usługą.