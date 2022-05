Filmy w HBO Max 45 dni po premierze w kinie? Tak to się powinno robić

Na dziś dzień stanowi idealną symbiozę między kinem a streamingiem, co pokazują pokazują wyniki finansowe kolejnych tytułów Warnera. Pamiętajmy, że hollywoodzkie hity rzadko kiedy "żyją" w kinach dłużej niż trzy weekendy. W przeszłości tylko największe "hiciory" wyświetlano przez wspomniane półtora miesiąca. Teraz ci, którzy nie chcą czekać (a jest ich, jak widać, wciąż sporo), pognają do kin. Innych przyciągnie serwis VOD. Oczywiście, problem piractwa nie zniknie, najpewniej jednak znów zostanie zredukowany.



Jak widzimy choćby po wynikach filmu "The Batman", Warner Bros. Discovery ma z nim teraz dużo mniejszy problem, niż z filmami wypuszczanymi w okresie pandemii takimi jak: "Mortal Kombat" i"Wonder Woman 1984". Zresztą firma podobno mocno zastanawia się, czy nie wysłać do walki na dużych ekranach również "Batgirl", która pierwotnie miała być tytułem tylko dla HBO Max. Podobny pomysł nie brzmi wcale głupio.



Odstęp 45 dni jest na tyle duży, by wybrani kinomani zdążyli wybrać się do lokalnej placówki, a nawet pójść na wymarzony film więcej niż raz. Jednocześnie będąc na tyle małym, by zainteresowanie i hype wokół filmu nie zdążył całkiem wygasnąć. Wygląda na to, że obecnie naprawdę nie ma sensowniejszej alternatywy. Na razie cała kinowa otoczka i tak zwana kultura wyjścia wciąż odgrywają jeszcze olbrzymią rolę. Oby jak najdłużej.