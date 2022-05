Przed powrotem od ojczyzny Kalush Orchestra udzielili kilku wywiadów. W rozmowie z włoską telewizją RAI założyciel grupy, Ołeh Psiuk, zapowiedział, że w Ukrainie wznowi swoją działalność w organizacji wolontariatu, którą założył, bo pomagać rodakom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu rosyjskiej agresji - chodzi o znalezienie miejsca zamieszkania czy dostęp do żywności i lekarstw.



W klipie do "Stefanii", który wczoraj trafił do sieci, widzimy zdjęcia między innymi z Borodzianki, Buczy i Irpenia, gdzie doszło do masakr popełnionych przez rosyjską armię na ludności cywilnej. Muzycy zachęcili wszystkich do obejrzenia oryginalnego teledysku.