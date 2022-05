Disney+ będzie rajem dla fanów Marvela. "She-Hulk" z datą premiery

Pojawienie się globalnych platform streamingowych sprawiło, że coraz rzadziej cierpimy na brak dostępu do wyczekiwanych nowości. Takie przypadki nadal się jednak zdarzają. W zeszłym roku wielu fanów Marvela cierpiało, gdy seriale takie jak "WandaVision", "Falcon i Zimowy Żołnierz", "Loki" czy "What If...?" trafiały wyłącznie w ręce użytkowników Disney+. Korporacja nie śpieszyła się z wprowadzeniem usługi do Polski, ale ostatecznie zrobi to 14 czerwca. Niedługo potem na Disney+ zadebiutuje "She-Hulk".



Właśnie ta komedia prawnicza będzie pierwszym tytułem MCU dostępnym wyłącznie na Disney+, który będziemy mogli oglądać już od dnia premiery. Do tej pory Marvel wypuścił już sześć wieloodcinkowych produkcji na tym VOD (oprócz tych wspomnianych w ostatnich miesiącach doszły jeszcze "Hawkeye" i "Moon Knight"), a w dodatku szykuje dla Europy powrót seriali oryginalnie nadawanych przez Netfliksa. Ponadto już 8 czerwca na Disney+ zadebiutuje sześcioodcinkowa "Ms. Marvel", ale ją dostaniemy z małym poślizgiem.