Disney+ to nie tylko Marvel i "Star Wars". Jest cała masa innych filmów i seriali, które da się obejrzeć tylko tam

Co obejrzeć na Disney+ gdy tylko pojawi się w Polsce? Dostępne na platformie produkcje nie ograniczają się tylko do filmów i seriali należących do wielkich franczyz pokroju MCU czy "Star Wars". Prócz nich w bibliotece serwisu znajdziecie kultowe sitcomy ("Scrubs"), nowe hity ("Only Murders in the Building"), lub uznane już produkcje ("Hamilton"). Jeśli więc zastanawiacie się, czy dobrze zrobiliście, korzystając z ogłoszonej niedawno promocji na subskrypcję usługi, to przestańcie. Tytułów do oglądania już na starcie będziecie mieli aż nadmiar.