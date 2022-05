"Czarne lustro" wraca z nowym sezonem. Netflix nie stracił kultowego science fiction

Fani "Black Mirror" mają za sobą kilka stosunkowo skomplikowanych i niełatwych do jednoznacznej oceny lat. Niektórzy z nich byli wręcz przekonani, że mamy do czynienia z martwą marką. W 2018 roku Netflix wypuścił budzący sprzeczne uczucia interaktywny film "Czarne lustro: Bandersnatch", potem zaprezentował jeszcze dziwnie krótki i nienadążający za zmieniającą się rzeczywistością 5. sezon, a potem wokół antologii zapadła trwająca bardzo długo cisza.



Co prawda, widzowie mogli w międzyczasie skusić się na którąś z książek poświęconych serii, ale ani "Black Mirror. Czy to już się dzieje?", ani "Czarne lustro. Po drugiej stronie" nie mogły zapewnić pustki po kolejnym sezonie. Ten zaś nie wydawał się realny, bo twórca antologii Charlie Brooker i jego partnerka kreatywna Annabel Jones opuścili w styczniu 2020 roku dom produkcyjny House of Tomorrow, który należał do Endemol Shine Group. Spółka zachowała prawa do "Czarnego lustra", a relacja jej szefów z Brookerem została w oczywisty sposób nadwerężona.