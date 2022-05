Serialowa adaptacja prozy Dana Browna przypadła Polakom do gustu. Na razie nic nie wskazuje na to, że "Zaginiony symbol" w najbliższym czasie zniknie z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video. Nie jest to jedyna produkcja, po którą chętnie sięgaliśmy w mijającym tygodniu. W zestawieniu najczęściej oglądanych filmów i seriali znalazło się jeszcze chociażby "Ghosts".