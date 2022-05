Nadchodzący tydzień na Netfliksie zapowiada się gorąco. Do dostępnych już w serwisie "Prawnika z Lincolna" i "Powrotu do liceum" zaraz dołączy bowiem chociażby 3. sezon "Kto zabił Sarę?". A jakbyście mieli ochotę nieco odpocząć, to "F*ck Love Too" zabierze was na wycieczkę na Ibizę.