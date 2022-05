"Świat według Bundych" do dzisiaj ogląda się doskonale. Ten humor wciąż bawi. Śmiech z puszki udziela się widzom, kiedy Al Bundy wraca zmęczony z pracy do domu i mówi o swojej nienawiści do świata, narzekając na "grube baby", z którymi miał do czynienia. No właśnie. Współcześnie ten kultowy sitcom wydaje się reliktem minionej epoki. W czasach oryginalnej emisji w latach 1987-1997 był chwalony za swój sprośny humor. W XXI wieku za podobne żarty, twórcy i aktorzy mogliby zostać anulowani.