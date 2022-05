Netflix to nie tylko filmowe hity i mocne produkcje oryginalne, ale też potężna biblioteka dostępnych w ramach licencji produkcji telewizyjnych. Tytuły tego typu potrafią od czasu do czasu zrobić dym w TOP 10, a tym razem stało się to udziałem serii "Pracujące mamy". Ta komedia o czwórce kobiet, które wracają do pracy po urlopach macierzyńskich dostała właśnie 6. sezon.



