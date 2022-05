Wydaje się, że 1 proc. to niewiele? W przypadku tegorocznego finału Eurowizji zapewnia on szóstą pozycję w konkursie, co wcale nie jest kiepskim wynikiem. Nawet jeśli tak właśnie skończy się dzisiejszy wieczór, Krystian Ochman zasłużenie będzie dla nas bohaterem. Polscy reprezentanci nie mają bowiem szczęścia na imprezie i wyższe miejsce zajęliśmy tylko raz - w 1994 roku (Edyta Górniak z To nie ja! skończyła na drugim stopniu podium).