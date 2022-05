Guilty pleasure to efekt zwykłej nagonki. Ludzie, nie wiedzieć dlaczego, wymyślili sobie, że mogą czuć się lepsi od innych, ponieważ lubią jedne rzeczy zamiast drugich. Ba, nie tylko lubią, ale oglądają. A potem reszta, żeby nie wyjść na głupków, twierdzi, że jej sympatie to tylko wstydliwe przyjemności. Nie, nie jesteś lepszy ode mnie, bo lubimy inne filmy czy seriale. Serio, to jest takie proste.



"Furioza"? Daj spokój, jak może ci się podobać takie kino? Serio, oglądałaś ten nowy serial na Netfliksie? Przecież jest beznadziejny! Tracisz czas na reality show od TVN-u? Zrób coś ze swoim życiem. O tak, wszyscy to dobrze znamy. To teraz czytaj z ruchu moich warg: nie, nie jesteś lepszy, bo lubisz lub znasz jedne filmy i seriale zamiast drugich. Pójście do kina na węgierski arthouse nie czyni cię też lepszym człowiekiem od tego, który "zmarnował" dwie godziny na "Mask Singer". Wbij to sobie do głowy.