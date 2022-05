Polsat Box Go w maju to raj dla dzieciaków. W serwisie pojawi się mnóstwo nowości

Z każdym miesiącem oferta Polsat Box Go robi się coraz atrakcyjniejsza. W maju z filmowych i serialowych nowości zadowoleni będą także młodsi widzowie - i to właśnie na premierach produkcji dla dzieci z różnych grup wiekowych skupimy się poniżej. Trochę tego będzie!



Pisaliśmy już o wiosennej ramówce i innych nowościach dla szerszej grupy odbiorców. A co może zainteresować nasze pociechy? W kategoriach "Filmy dla małych i dużych" wkrótce zobaczymy m.in. "Potworną rodzinkę 2", katalog seriali zasilił już cykl "Było sobie życie", a do tego Polsat Box i Polsat Box Go udostępniają już całkowicie bezpłatnie nowy kanał dla dzieci w języku ukraińskim - Nickelodeon Ukraine Pluto TV!