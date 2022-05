Dziś piątek 13, więc może lepiej zostań w domu i sprawdź, co nowego wpadło na Netfliksa

Ej, to może być hit. Jest sobie cheerleaderka, która w 2002 roku zapada w śpiączkę. Budzi się po 20 latach, ma mentalność nastolatki i… wraca do szkoły. Jak kobieta poradzi sobie z "tą dzisiejszą młodzieżą"? Pewnie na początku kiepsko, a z czasem coraz lepiej. Nie uprzedzając jednak faktów – „Powrót do liceum” to wariacja na temat typowych komedii o amerykańskich nastolatkach. To może być hit albo totalny kit Netfliksa - w tym przypadku raczej nic pośrodku. W roli głównej Rebel Wilson.