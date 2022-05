Mamy to. Polska w tegorocznym finale Konkursu Piosenki Eurowizji. Takim sukcesem nie mogliśmy pochwalić się od 2017 roku. Potem Gromee nie rozpalił ani publiczności, ani jurorów piosenką Light Me Up, Tulia wykrzesała co najwyżej iskrę z Fire of Love, a Rafał Brzozowski nie dowiózł, czego trzeba swoim The Ride. Musieliśmy czekać, aż Krystian Ochman zrobi we Włoszech potop polski, zachwycając wszystkich River.



Krystian Ochman pokazał na eurowizyjnej scenie tę samą klasę, co Robert Lewandowski prezentuje na niemieckich stadionach. To nie była Edyta Górniak fałszująca podczas śpiewania hymnu na mundialu w Korei. On trafiał tylko we właściwe nuty. Zrobił to z takim polotem, że nawet Arturowi Orzechowi szczena opadła. Dziennikarz na YouTubie zachwalał naszego reprezentanta, zastanawiając się, czy może po raz pierwszy w historii nie wchodzimy do finału z czołowego miejsca.