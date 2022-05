Najpierw tygodniami kusili widzów pojawieniem się Illuminati w "Doktor Strange 2", by potem całkowicie odciąć tajną organizację od jej komiksowych korzeni. A samych członków potraktować jak chwilową przeszkodę na drodze "wielkiego złego" w postaci Scarlet Witch. Illuminati z Ziemi-838 to superbohaterski zespół jak każdy inny. Trochę takie połączenie Avengers z T.A.R.C.Z.Ą. Nie sposób powiedzieć, żeby działali w jakimś szczególnym sekrecie i mieli zakulisowy plan wobec swojego czy jakiegokolwiek uniwersum. Pełnią w filmie rolę przerywnika i niczego więcej. Wielu widzów poczuło z tego powodu zawód, ale cóż, taki wybór podjęli twórcy. Mieli do niego prawo, prawda?



Problem w tym, że Marvel doskonale wiedział, jak podekscytowani będą fani na myśl o powrocie Charlesa Xaviera, nowej Kapitan Marvel, alternatywnej wersji Black Bolta, debiutach Pana Fantastycznego i Namora czy kolejnego Iron Mana (dwa ostatnie przewidywania ostatecznie się nie sprawdziły). Dlatego obiecał im wystarczająco wiele, by chcieli pójść do kina, ale też na tyle mało, by nikt nie mógł faktycznie oskarżyć ich o kłamstwo w tej kwestii. To bardzo cyniczne i manipulatorskie podejście wobec fanów, kultowych postaci i ich twórców. Nie jestem oczywiście na tyle naiwny, by oczekiwać moralnego kręgosłupa od nastawionej na zarabianie pieniędzy korporacji. Natomiast jestem ciekaw, jak długo odbiorcy Marvela będą tolerować takie traktowanie.