Porąbani. Leki psychotropowe bierze coraz więcej ludzi i dobrze. Mi w pewnym momencie życie pomogły bardzo i dzięki nim na nowo cieszę się życiem. Każdego kto mówi 'nie bierz leków, idź na łąkę kwiatki wąchać' przepuściłabym przez maszynkę do mięsa.



Trudno, mogę zostać narkomanem, jest to niewielka cena za to, że nie mam nocnych napadów nerwicy i wreszcie mogę się wyspać.



Masakra. Przez takich ludzi pacjenci wciąż będą bali się brać leków a leczenie psychiatryczne zostanie tematem tabu.



Czas na profesjonalne szkolenie z zakresu działania insuliny i postępowania z chorymi na cukrzycę. Już paru moich pacjentów trafiło do szpitala przez "rewelacje" tych znachorów....a pracuję również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ważny głos w dyskusji, dziękuję.



Dzięki za ten wpis. A ja zastanawiam się dlaczego pacjenci np. chorujący na ED za wszelką cenę bronią się przed farmakoterapią, która często może ratować życie albo poprawić proces leczenia. Po takich "cudownych" filmikach już wiem o co chodzi.



Wrzucanie wszystkiego do jednego wora i uproszczenia od których można dostać raka. Benzo i zolpidem rzeczywiście są ryzykowne, żadna nowość, ale przecież jest jeszcze chociażby trazodon czy hydroksyzyna, sedują dobrze i bezpiecznie.



Nie chce mi się tego oglądać, ale z Twojego postu wynika, że ich działania są szkodliwe. Przyczyn dla których ludzie biorą leki nasenne może być wiele. Jasne, że bywa iż są na wyrost przyjmowane i przepisywane, być może bez dogłębnego zbadania przyczyny zaburzeń m.in.stylu życia czy problemów emocjonalnych, zidentyfikowania czynników szkodliwych. Ale! To nieetyczne przyklejać takiej osobie etykietę narkomana. To może zaszkodzić. Jako lekarka jestem zbulwersowana.