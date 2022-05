Ile z nich na dłużej zapisało w pamięci widzów? Przyznam się wam, że ledwie wczoraj w ramach researchu dla zupełnie innego tekstu sprawdziłem listy najlepiej ocenianych seriali fantasy w serwisach Filmweb i IMDb. To szokujące jak niewiele aktorskich produkcji można tam znaleźć. Dominują animacje, najczęściej z Japonii, czasem Europy lub USA. I choć jestem wielkim fanem tego typu tytułów, to trochę się mimo wszystko przeraziłem. Ale po chwilowym zastanowieniu zrozumiałem, że to logiczne. Animacja po prostu pozwala na znacznie łatwiejsze przezwyciężenie większości wyzwań pojawiających się przy tworzeniu ekranizacji fantastyki. W taki sposób da się przenieść na mały czy duży ekran wytwory nawet najbardziej szalonej czy bujnej wyobraźni. Nie ma żadnego przypadku w tym, że "Arcane" jest najlepszym serialem fantasy ostatnich lat. Czas to przyjąć do wiadomości i być gotowym na kolejne porażki większych produkcji, bo nawet największe budżety w starciu z fantasy mogą nie wystarczyć.