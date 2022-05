Trochę sobie na "Top Gun: Maverick" poczekaliśmy. Premierę filmu przesuwano kilkakrotnie - z różnych, nie tylko pandemicznych przyczyn. Pierwotnie ten sequel kultowego hitu z 1986 roku miał trafić do kin w 2019 roku. Fani musieli zatem uzbroić się w spore pokłady cierpliwości, bo chyba każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że trzy lata opóźnień to naprawdę kawał czasu.



Wygląda jednak na to, że twórcy wynagrodzą widzom męki oczekiwań i niepewności. Niedawno wspominaliśmy, że pierwsze opinie dziennikarzy w social mediach są bardzo entuzjastyczne, ba, pojawiały się nawet hasła o filmie roku. Z wielką radością oznajmiam, że otrzymaliśmy potwierdzenie w postaci niebywale pozytywnych recenzji zachodnich krytyków!