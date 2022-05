"Rojst" przeszedł z Showmaksa do Netfliksa, a streamingowy gigant wykorzystał prawa do serialu i zrobił jego 2. sezon. Teraz wszystko wskazuje na to, że będzie dalej eksploatować jego popularność. Według doniesień szykuje bowiem kolejną odsłonę mrocznego "Rojsta". Na razie praktycznie nic na jej temat nie wiadomo, bo jest ona na bardzo wczesnym etapie prac. Fani tytułu mogą jednak poczuć dreszczyk emocji przed ewentualnym kolejnym spotkaniem z Piotrem Zarzyckim.



Do tej pory z bohaterami "Rojst" mieliśmy już okazję dość dobrze się zapoznać. W pierwszej odsłonie serialu, wydanej jeszcze pod marką Showmaksa, cofnęliśmy się do lat 80. i śledziliśmy losy Piotra Zarzyckiego, który pod okiem starego wygi Witolda Wanycza na własną rękę prowadził dziennikarskie śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa i podwójnego samobójstwa. W "Rojst '97" Netflix przeniósł nas wiele lat do przodu, do tytułowego 1997 roku. W czasie pamiętnej powodzi bohaterowi ponownie przyszło zmierzyć się z mroczną zagadką kryminalną.