Uwaga! W tym miejscu zaczynają się spoilery z serialu "Nowy Eden". Jeśli chcesz zmarnować kilka godzin życia, wróć tu po obejrzeniu odcinków.



Zacznijmy od tego, że cała ta intryga jest grubymi nićmi szyta. Nowy Eden to banda szaleńców. Jego założyciele - Astrid (Amaia Salamanca jest jak hiszpańska Sharon Stone) i Erik - chcą uchronić siebie i innych wybrańców przed katastrofą klimatyczną i nadciągającym końcem świata. Stworzyli samowystarczalną społeczność, a przy tym korzystali z bardzo zaawansowanych technologii. Do swojej sekty, bo naprawdę trudno to inaczej nazwać, rekrutują, a raczej porywają, ludzi samotnych, porzuconych, dotkniętych traumą. Wychodzą z założenia, że takie osoby łatwiej będzie zatrzymać, bo i tak nie mają do czego wracać. Sprytne. Tylko czemu to ma służyć?



Po pierwsze, jaki jest sens w organizowaniu imprezy, o której przedostają się informacje do mediów, bo ta jest połączona z promocją napoju, jeśli chcemy zrekrutować w szeregi sekty tylko kilka osób? Jeśli wszystkich 100 uczestników zostało na nią zaproszonych, dlatego że wpasowują się w typ wyrzutka i nieszczęśliwca, to może lepiej byłoby wnikliwie przyjrzeć się tym kilku i ich zaprosić bezpośrednio, korzystając z podstępnych sztuczek? Od momentu imprezy do wyboru kilku nowych osób mija kilkanaście, może kilkadziesiąt godzin. W jaki sposób i dlaczego wybrano akurat te osoby? Nie wiadomo. Po drugie, czy mająca takie wpływy organizacja nie jest w stanie bez porwania zachęcić do uczestnictwa w swoich strukturach naprawdę zainteresowanych takim stylem życia? Po trzecie, po co im aż tyle nowych osób, skoro już są problemy i konflikty wśród tych żyjących tam na co dzień? Po czwarte, jeśli dysponują tak rozwiniętą technologią, dlaczego, zamiast na odcisk linii papilarnych albo skanowanie twarzy, do super strzeżonych pomieszczeń wchodzą za pomocą plastikowych kart, które - O C Z Y W I Ś C I E - bohaterowie raz po raz gubią, a inni bez problemu z nich korzystają. Co za brednie!



Po piąte, po szóste, po siódme i po setne: po co to wszystko? Pretekstowa fabuła robi z mózgu sieczkę jak niebieski napój Nowego Edenu. Widz ponosi koszt emocjonalny, czasowy, ale nie dostaje nic w zamian. Pytania się mnożą, ale odpowiedzi na nie brak. Nawet na te najbardziej podstawowe, które jasno wskazują, że nie ma w tym świecie żadnych zasad, wynikających z przemyślenia uniwersum i próby stworzenia spójnej rzeczywistości. Ach, no tak, ale wtedy trzeba by było siąść na spokojnie, synek, i się zastanowić. Przeanalizować, czy coś ma sens. Wymyślić, jak dojść z punktu A do punktu B. A przecież można krzyknąć "hurra!" i lecieć na imprezę. Czego nie rozumiesz?