Awans do finału jest niemal pewny. Krystian Ochman już dzisiaj rozpocznie podbój Eurowizji

Krystian Ochman ma spore szanse, aby przerwać złą passę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. W finale ostatni raz znaleźliśmy się w 2017 roku. Od tamtej pory nie wyszliśmy poza półfinały. Podczas poprzedniej edycji wydarzenia zawiódł nas Rafał Brzozowski ze swoim The Ride. To jednak było do przewidzenia. Teraz nadzieje na przejście do kolejnego etapu wydają się całkiem uzasadnione.