Marvel Studios podpadł fanom. Poszło o pierwszą muzułmańską superbohaterkę w MCU

Trzymam kciuki za to, aby w serialu Marvel z gracją podszedł do kwestii narodowości i wiary Kamali Khan oraz jej bliskich. Jestem przekonany, że skoro firma przeciera tutaj szlaki, to pół świata będzie patrzeć jej na ręce - z drugiej strony trzeba pamiętać, że MCU jest osadzone na zupełnie innej Ziemi-616 niż komiksy i mamy do czynienia z interpretacją, a nie adaptacją 1 do 1.