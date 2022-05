Ezra Miller twierdzi, że bił się z naziolem. Filmowy Flash odleciał niczym Superman

W ostatnim desperackim geście przed odprowadzeniem do radiowozu Ezra Miller rzucił do jednej z policjantek, że mężczyzna, z którym się starli, przedstawił się jako nazista. Aktor podobno ma to zarejestrowane na filmie. W kolejnym ujęciu widzimy, jak konfiskowane są należące do niego przedmioty (w tym najprawdopodobniej pierścień stylizowany na ten należący do Flasha), a Miller wygłasza formułkę o swoich prawach.



Całe nagranie kończy się sceną, w trakcie której aktor zaczyna krzyczeć, że policjant w trakcie przeszukania dotknął jego penisa. Wtedy słyszymy z jego ust słowa, iż identyfikuje się jako osoba niebinarna i oni nie chcą, by przeszukiwał ich mężczyzna. Po raz pierwszy to wyznanie padło z ust Millera jeszcze w 2018 roku, ale potem często sam nie trzymał się tej deklaracji, dlatego wiele zagranicznych mediów wciąż podpisuje go jako mężczyznę.