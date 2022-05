Niejeden portal pisze o gwiazdorskiej postaci z filmów Marvela, ale nie dajcie się nabrać. Zara Phythian w filmie "Doktor Strange" zagrała niewielką rólkę, bo wcielała się tam we wspierającą Kaeciliusa fanatyczkę. Inna sprawa, że to właśnie z tego filmu większość widzów może ją kojarzyć.



Pozostała część filmografii Brytyjki jest, ujmijmy to delikatnie, dość niszowa. W większości składa się na nią niskobudżetowe kino kopane klasy B. Mimo tego o procesie aktorki mówi cały świat i nie ma w tym nic dziwnego. Zara Phythian właśnie została uznana winną przestępstw seksualnych w liczbie, która jeży włos na głowie.