Disney chce odzyskać swoje licencje za wszelką cenę. Netfliksowi zapłacił miliard dolarów

Disney walczy, aby oddano cesarzowi (jemu), co cesarskie (jego). Wszystkie treści na licencji porozrzucane po innych platformach streamingowych stopniowo wracają do należących do niego usług. Najgłośniej na ten temat było w wypadku seriali Marvela realizowanych dla Netfliksa. "Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "Punisher", "The Defenders" - do końca roku na całym świecie mają być dostępne jedynie na Disney+.