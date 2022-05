Disney+ pod względem wielkości oferowanej biblioteki produkcji wypada dosyć blado w stosunku do swojej konkurencji na rynku VOD. Dlatego przejęcie - dostępnych niegdyś wyłącznie na Netfliksie - seriali superbohaterskich Marvela wydawało się rozwiązaniem idealnym w swojej prostocie. "Daredevil", "Jessica Jones", "The Punisher" i reszta tytułów nie zadebiutowały jednak w marcu na każdym koncie Disney+. Europa musiała poczekać trochę dłużej.



Już od lutego było wiadomo, że superbohaterskie seriale Marvela opuszczą serwis Netflix i przeniosą się na Disney+. Dla polskich widzów była to słodko-gorzka informacja. Z jednej strony dawała więcej inicjatywy do wykupienia konta na nowej platformie, z drugiej na dłuższy czas pozbawiała nas dostępu do wielu popularnych tytułów. Niedługo później wyszło na jaw, że nie tylko my będziemy pokrzywdzeni. "The Punisher", "The Defenders", "Luke Cage", "Daredevil", "Jessica Jones" i "Iron Fist" nie trafiły na Disney+ również w wielu krajach Europy Zachodniej.