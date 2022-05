Rola Filipa Zachary w fabule została znacznie ograniczona. Nie on znajduje się już na pierwszym planie, ale nie przeszkadza mu to kraść całego show. Anna Kazejak łamie bowiem kolejne tabu w ekranowej reprezentacji osób w spektrum autyzmu. W pierwszym odcinku zobaczymy, jak podkomisarz radzi sobie w sprawach intymnych. Jest to zabawne i odważne zarazem. Co z tego, skoro wydaje się wyjęte z zupełnie innej bajki. To, co czyniło pierwszą odsłonę produkcji tak interesującą i wyjątkową, w 2. sezonie "Nieobecnych" jest bowiem sprowadzone do ciekawostki i nielicznych wtrętów.