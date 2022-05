Niech Netflix wprowadzi reklamy. Lepsze to niż kasowanie waszych ukochanych seriali

Inaczej wygląda natomiast sprawa ze współdzieleniem kont. W przypadku reklam gniew społeczności bierze się głównie z niezrozumienia planów Netfliksa. Konflikt z ludźmi udostępniającymi swoje hasło rodzinie i przyjaciołom jest natomiast czymś absolutnie realnym. Większość osób kompletnie nie rozumie, co jest w tym takiego złego. Skoro można komuś pożyczyć zakupioną książkę czy grę, to czemu nie wolno dzielić się swoim kontem? Netflix nie ma na to odpowiedzi i niełatwo będzie mu przekonać kogokolwiek do swojego stanowiska.



Firma podobno nie chce nikogo karać za współdzielenia konta, ale zwiększy takim użytkownikom koszt miesięcznej subskrypcji. Nie sądzę, by ten proces miał przejść bezboleśnie. Chyba, że Netflix wykaże się przezornością i przeprowadzi operację na wzór promocyjnych ofert Disney+ i HBO Max. Oba serwisy przygotowały dla Polaków specjalne rabaty, żeby ulżyć im konieczność opłacania kolejnego VOD. Największa platforma streamingowa powinna wyciągnąć dłoń "na zgodę" do osób dzielących konta, zanim wyciągnie drugą po ich pieniądze. Taki gest, specjalna promocja na start, wiązałby się z pewnymi kosztami na start, ale na pewno spotkałby się z ciepłym odzewem. I pomógł uniknąć krwawej wojny prowadzącej do odpływu części dotychczasowych klientów.



* Zdjęcie główne: Chinnapong / Shutterstock.com