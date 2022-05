Disney grubą kreską odcina komiksy od filmów superbohaterskich. MCU to już oficjalnie Ziemia-616

Disney jednocześnie coraz bardziej odcina się od samych komiksów, które stworzył Stan Lee ze współpracownikami. Papierowe i cyfrowe zeszyty zaczynają być wręcz dla korporacji taką kulą u nogi, skoro przynoszone przez nie zyski to zaledwie kropla w morzu tego, co zarabiają filmy i seriale. Nie ma też szans na to, by to się zmieniło, dlatego de facto mamy więcej niż jedno multiwersum.