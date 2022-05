Jest przynajmniej 5 powodów, aby nie oglądać "Krime Story. Love Story" na Netfliksie

"Krime Story. Love Story" to najnowszy film twórców "Gierka". To w zasadzie powinno wystarczyć, aby odstraszyć was od włączenia go na Netfliksie. W końcu już po tym porównaniu wiadomo czego można się spodziewać - drewnianych dialogów, sztywnego aktorstwa, telewizyjnego sposobu realizacji i żenady. Tak, porzućcie wszelką nadzieję wszyscy, którzy odpalicie produkcję na platformie. Nic innego na was tu nie czeka.