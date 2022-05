Baron Mordo jest podobny do odpowiednika z Ziemi-616, Kapitan Marvel została kumpela Carol Danvers, a kolejna wersja Peggy przypomina Kapitan Carter z animacji "What If...?". Reed Richards w MCU pojawił się zaś po raz pierwszy (spełniły się oczekiwania fanów, gdyż wcielił się w niego John Krasinski z "The Office"), a Black Bolta ponownie portretował Anson Mount (znany z "Inhumans").