Netflix się postarał i dostarczył niezły film młodzieżowy, czyli "Bezsenność we dwoje"

Adaptacja tego popularnego romansu young adult pochyla się nad tym dziwnym momentem w życiu - przejściowym okresem, kiedy nie jesteśmy już dziećmi, ale nie wkroczyliśmy jeszcze w dorosłość. Lada moment osiągniemy kolejny etap, a wówczas nic już nie będzie takie, jak wcześniej. To pożegnanie z pozbawionym głębszych trosk i odpowiedzialności czasem, który - zdaniem wielu - warto wykorzystać na to, co później będzie rzadkością.



Fajnie, że reżyserka zdecydowała się nałożyć na film soczewkę tęsknoty i nostalgii za minionym (z jej perspektywy) czasem - "Bezsenność" oferuje sporą dozę delikatnej, ale odczuwalnej melancholii, tej z rodzaju dziwnie znajomych i relatywnie przyjemnych. Dzięki temu nie ma mowy o dystansie starszych widzów do bohaterów, a całość okazuje się zajmująca (i to nawet mimo faktu, że scenariusz co jakiś czas atakuje nudą) - w obraz Alvarez zaskakująco łatwo się wczuć.



Podoba mi się też ujęcie samych bohaterów - choć nie zabrakło klisz, twórcy odpuścili męczenie odbiorcy nawałnicą irytujących archetypów. I tak na przykład zamiast grupy klasycznych "mean girls", widzimy grupę inteligentnych i pewnych siebie młodych kobiet, które wspierają się nawzajem.



To jeden z wielu przykładów tego, jak twórczyni z wdziękiem omija wątki głupawych nieporozumień, które w istocie łatwo wyjaśnić, ale w młodzieżowych dramatach często staja się punktem zwrotnym fabuły. "Bezsenność we dwoje", rozbudowując wątek romantyczny, nie ignoruje wszystkich pozostałych, nie rezygnuje z podjęcia próby powiedzenia czegoś o młodych ludziach. Auden nie jest definiowana przez nową relację, ale przez otwarcie się na zrozumienie własnych uczuć - bohaterka podejmuje ryzyko, co pozwala jej nabrać perspektywy i inaczej spojrzeć na swoje otoczenie. Ostatecznie nie staje się - jak uprzednio myślała - kimś innym. To raczej kolejna, dojrzalsza i prawdziwsza, wersja siebie samej.



Film Alvarez to żaden hit - ot, poprawne, niewymagające kino, momentami nieco nużące - ale myślę, że zawsze warto docenić młodzieżowy melodramat pozbawiony cynizmu, któremu ktoś próbował (z niezłym skutkiem) nadać kilku znaczeń.