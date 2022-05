Ludzie rzucili się na zwiastun nowego "Avatara", jakby zapomnieli, że poprzedni był słaby

Trudno zaprzeczyć, że oryginalny "Avatar" był prawdziwym filmowym fenomenem. Na przełomie 2009 i 2010 roku produkcja zarobiła ponad 2,749 mld dolarów w globalnym box office i stała się najbardziej dochodowych filmem w historii aż do premiery "Avengers: Koniec gry". Potem zresztą odzyskał ten tytuł, bo Disney w 2021 ponownie wypuścił produkcję Jamesa Camerona w Chinach. Obecnie "Avatar" może się pochwalić wynikiem na poziomie 2,847 mld. Jeżeli weźmiemy pod uwagę inflację, to tylko "Przeminęło z wiatrem" zarobiło więcej.



Rzecz w tym, że o tej produkcji, jej twórcy i planowanych sequelach mówiło się w ostatnich latach częściej w negatywnym niż pozytywnym świetle. W pierwszym momencie "Avatar" zachwycił swoimi efektami specjalnymi i wiarygodnością postaci stworzonych za pomocą grafiki komputerowej, ale po zdjęciu okularów 3D okazywało się, że to okropnie banalna, miałka i jednowymiarowa opowieść. W dodatku "pożyczająca" wątki z wielu istniejących filmów, a sama mająca bardzo niewiele do powiedzenia. James Cameron niezrażony krytyką przez lata pracował nad sequelami swojego filmu, nawet gdy ich łączny budżet przekroczył miliard dolarów. Internet z niego kpił, ale on wciąż wierzył w ten projekt. I może finalnie wyjdzie na jego.