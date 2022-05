Czujesz pustkę po "7 żyć Lei"? Zobacz inne seriale o podróżach w czasie

W przeciwieństwie do tytułowej bohaterki "7 żyć Lei" Jenna nie przenosi się w przeszłość, tylko do przyszłości. Co więcej, trafia do swojego ciała. Z 13-latki zmienia się w 30-latkę. Tak bardzo chciała być dorosła, a teraz pragnie wrócić do beztroskich lat dzieciństwa.



Film dostępny na Netfliksie.