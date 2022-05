Johnny Depp zawija się z Netfliksa. Platforma usuwa ponad 30 filmów i seriali

Nawet jeśli kariera Johnny'ego Deppa jest ostatnio w takim samym dołku, co jego życie osobiste, są filmy, które zawsze przypominają nam, jak świetnym jest on aktorem. "Blow" to taki właśnie tytuł. Chociaż sam scenariusz i inne aspekty produkcji pozostawiają nieco do życzenia, odtwórca głównej roli bez przerwy błyszczy na ekranie.



Film dostępny na Netfliksie tylko do 14 maja włącznie.